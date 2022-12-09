З 24 лютого російські загарбники випустили більшість своїх ракет по мирному населенню. Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив президент України Володимир Зеленський.

«З усіх ракет, що буди випущені російською армією з 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей, проти людяності. А ще - фільтраційні табори. Виявлені реальні, сучасні катівні та масові поховання людей», - сказав він.

Президент нагадав, що російські окупанти примусово депортують українців в Росію.

«Понад 2 млн людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських діточок, які фактично були викрадені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади. Мінний терор проти українців, постійні обстріли, постійні жертви у прикордонній зоні з РФ та у прифронтових районах — це все такий страшний обсяг воєнних злочинів та зруйнованих доль, життів людей. Це трагедія та її масштаб», — підкреслив Зеленський.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Голова держави закликав міжнародних партнерів створити «єдиний правовий фронт, який здолає цю геноцидну політику». Для цього необхідно працювати на всіх рівнях для відновлення прав людей та притягнення агресора до відповідальності.

«Обов'язкової та справедливої... Щоб був максимальний результат для нашої держави, для міжнародного порядку», - додав президент.

Нагадаємо, ракетний терор РФ несе загрозу не тільки Україні, але і сусіднім країнам.