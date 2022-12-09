Головне за ніч. П’ятниця, 9 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Херсона та Сумщини, пожежа в Підмосков'ї.

Росіяни учора завдали понад 60 ударів по Сумській області, у Херсонській ситуація лишається складною, йдеться у ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також вороги били по Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

Донецька область залишається місцем запеклих боїв захисників проти російських окупантів.

Більше інформації - в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили вісім пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів загарбників.

Противник завдав 5 ракетних та трьох авіаційних ударів, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 9 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 9 грудня орієнтовно склали 93 390 осіб. За добу українські захисники ліквідували 310 осіб.

Нагадаємо, унаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що сталися 5 грудня на відстані 700 кілометрів від України, були пошкоджені два бомбардувальники. Західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що ударів було завдано з безпілотників, які вилетіли з України. За даними журналістів Politico, це були модернізовані безпілотники, що залишилися з радянських часів.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі росіяни знову обстрілювали Херсон. Цілили по цивільній інфраструктурі.

У Херсонській ОВА повідомили, що російський обстріл вівся зокрема по відділенню дитячої лікарні та моргу.

"Рашисти влучили в будівлю лікарні у Херсоні – снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Росія скликала на п’ятницю, 9 грудня, засідання Ради безпеки ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами.

Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом). Попри всі заклики і спроби покласти край маніпулюванню Радбезом ООН, Росія продовжує це робити.

У ніч проти п'ятниці, 9 грудня, почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

Регіональне управління надзвичайників повідомляло, що площа пожежі становить 7 тис. квадратних метрів, вона отримала четверту категорію складності, одну з найвищих. Представник МНС розповів Інтерфаксу, що спалахнула покрівля гіпермаркету “OBI”.

Співробітники екстрених служб сказали агентству ТАРС, що у гіпермакеті стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій. На відео, що публікувалися в телеграм-каналах, було видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чутно і видно потужні вибухи. Про причини пожежі не повідомляється.

На ранок стало відомо про одного загиблого внаслідок загоряння.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!