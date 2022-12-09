У Хмельницькому влаштували благодійні покази кіно про військову медикиню Катерину Луцик

Уродженка Хмельниччини за пів року виконання завдань у Авдіївській промзоні врятувала життя понад 200 захисників.

У Хмельницькому з 8 грудня в кінотеатрі Woodmal розпочали благодійні покази стрічки "Сильна", героїнею якого є військова медикиня Катерина Луцик. Жінка пів року працювала в Авдіївській промзоні і врятувала життя понад 200 захисників.

Сеанси відбудуться 9, 10, 11 грудня об 11:10 та 12, 13, 14 грудня о 18:10 у кінотеатрі Woodmal (вул. Трудова, 6А). Забронювати місця можна на сайті кінотеатру або за номером 0972020606, повідомили в Телеграм Хмельницької міської ради.

Вартість квитка – благодійний внесок у скриньку.

Фото: Поділля Ньюс Катерина Луцик

"Всі кошти, зібрані під час благодійних показів, будуть використані для придбання станції Starlink для 36 окремого стрілецького батальйону м.Хмельницького, який виконує бойові завдання на передовій", – йдеться у повідомленні.

Катерина Луцик у зоні бойових дій виконувала обов’язки керівниці медичної служби 122 батальйону 81 аеромобільної бригади.