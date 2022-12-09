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Учора окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Люди загинули у Бахмуті, Торецьку і Нетайловому.

Учора окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини
Внаслідок російського обстрілу Торецька 8 грудня спалахнула пожежа
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області, ще дві людини були поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 8 грудня стало відомо про п’ятьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами. Трьох було вбито у Бахмуті, одного – у Торецьку та одного – у Нетайловому”, – йдеться у повідомленні.

Ще дві людини в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли Торецьк. Внаслідок атаки були повністю зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків.

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