Учора окупанти вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Люди загинули у Бахмуті, Торецьку і Нетайловому.

Минулої доби росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області, ще дві людини були поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 8 грудня стало відомо про п’ятьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами. Трьох було вбито у Бахмуті, одного – у Торецьку та одного – у Нетайловому”, – йдеться у повідомленні.

Ще дві людини в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, учора росіяни обстріляли Торецьк. Внаслідок атаки були повністю зруйновані чи зазнали пошкоджень 12 будинків.