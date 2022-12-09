Росіяни обстріляли дитяче відділення лікарні і морг у Херсоні (оновлено)

Цієї ночі росіяни знову обстрілювали Херсон. Цілили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Він не уточнив, чи є поранені.

"Ніч у Херсоні минула неспокійно, під звуки вибухів від ворожих прильотів", – написав він.

За словами Соболевського, ЗСУ натомість завдали успішних ударів по ворожих військових цілях, що розташовані на окупованих територіях.

Оновлення. У повідомленні Херсонської ОВА у Телеграм йдеться, що російський обстріл вівся, зокрема, по відділенню дитячої лікарні та моргу.

"Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні – снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Після виходу з правобережжя Херсонської області ворожі війська не припиняють обстрілів Херсона та інших звільнених населених пунктів. Росіяни умисно бʼють по будинках та інших цивільних обʼєктах. 7 грудня унаслідок обстрілу підприємства в облцентрі загинув чоловік.

Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших областей.