З початку війни Росія вбила 184 українських спортсменів, – Кулеба

З початку війни 24 лютого Росія вбила 184 українських спортсменів.
Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що “спорт не треба політизувати”, а до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково”, – написав Кулеба.
“Використовувати спорт для відбілювання військових злочинів – це огидно”, – додав він.
Since February, Russia has killed 184 Ukrainian athletes. And now Mr. Bach is quoting Emmanuel Macron as allegedly saying “sports should not be politicized” and athletes from Ukraine, Russia and Belarus should be treated equally. Using sports to whitewash war crimes is sickening.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022
Міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що запрошення представників Олімпійського комітету Росії на саміт є неприпустимим.