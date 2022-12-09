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З початку війни Росія вбила 184 українських спортсменів, – Кулеба

“І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що “спорт не треба політизувати”.

З початку війни Росія вбила 184 українських спортсменів, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

З початку війни 24 лютого Росія вбила 184 українських спортсменів.

Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що “спорт не треба політизувати”, а до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково”, – написав Кулеба. 

“Використовувати спорт для відбілювання військових злочинів – це огидно”, – додав він.

Зазначимо, як інформують ЗМІ, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що президент Франції Еммануель Макрон наполягає на участі усіх країн, зокрема Росії, в Олімпіаді 2024 року в Парижі.
Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що президент Олімпійського комітету Росії  Станіслав Поздняков отримав запрошення на Олімпійський саміт у Лозанні (Швейцарія).

Міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що запрошення представників Олімпійського комітету Росії на саміт є неприпустимим.  

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