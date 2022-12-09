З початку війни Росія вбила 184 українських спортсменів, – Кулеба

“І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що “спорт не треба політизувати”.

З початку війни 24 лютого Росія вбила 184 українських спортсменів.

Про це у Твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“І тепер пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що “спорт не треба політизувати”, а до спортсменів з України, Росії та Білорусі потрібно ставитися однаково”, – написав Кулеба.

“Використовувати спорт для відбілювання військових злочинів – це огидно”, – додав він.

Since February, Russia has killed 184 Ukrainian athletes. And now Mr. Bach is quoting Emmanuel Macron as allegedly saying “sports should not be politicized” and athletes from Ukraine, Russia and Belarus should be treated equally. Using sports to whitewash war crimes is sickening. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2022

Зазначимо, як інформують ЗМІ, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що президент Франції Еммануель Макрон наполягає на участі усіх країн, зокрема Росії, в Олімпіаді 2024 року в Парижі.Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков отримав запрошення на Олімпійський саміт у Лозанні (Швейцарія)

Міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що запрошення представників Олімпійського комітету Росії на саміт є неприпустимим.