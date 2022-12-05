Президента НОК Росії запрошено на саміт МОК у Лозанні

Станіслав Поздняков буде у Швейцарії.

Незважаючи на численні запевнення керівництва МОК, зокрема президента організації Томаса Баха про бойкот російського олімпійського руху, президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков отримав запрошення на Олімпійський саміт у Лозанні (Швейцарія), повідомляє xsport.ua.

Саміт 2022 року буде першою очною зустріччю керівників НОК з початку пандемії коронавірусу – останні два саміти проводилися віртуально.

Окрім представників НОК, на саміт запрошуються глави провідних міжнародних федерацій. Серед них президент FIFA Джанні Інфантіно і президент IAAF Себастьян Коу.

У програмі саміту немає конкретної згадки про війну в Україні, але очікується, що це питання займатиме місце на порядку денному.

Зазначимо, що у травні Позднякова позбавили повноважень президента Європейської конфедерації фехтування (EFC).

Нагадаємо, у жовтні глава МОК заявив про продовження санкцій проти російських та білоруських спортсменів.