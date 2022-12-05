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Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону залишився задоволеним виступом команди на першому етапі КС

Не всі українські фанати погодяться із Санітрою.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону залишився задоволеним виступом команди на першому етапі КС
Юрай Санітра
Фото: biathlon.com.ua

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра підбив підсумки першого етапу Кубка світу цього сезону у фінському Контіолахті.

На думку словацького фахівця, українці виступили гідно.

"Думаю, що всі вболівальники та спортсмени чекали цього моменту, коли розпочнеться сезон. Тому що ми практично з лютого не мали контакту, не могли виступати. Готувалися за умов, які були в цій ситуації.

Зараз скажу, що жодна з команд, з якими ми ведемо боротьбу, не була в такій важкій ситуації, як наша. Тому, якщо дивитися з цієї точки зору, можу сказати, що задоволений", - заявив Санітра ексклюзивно для suspilne.media.

"Вже перший етап хлопці пробігли гідно, естафету. Шкода, що Дмитро Підручний перебуває у складній ситуації з коліном, тож бачитимемо, як проходитиме його відновлення.

Більше боявся стрільби. Але вона на найгіршому рівні. Поки що не на 100% встигаємо фізично конкурувати з нашими суперниками. Думаю, це пов'язано з тим, що траси у Контіолахті – специфічні підйоми. Перед цим готувалися в норвезькому Трюселі і нам потрібно адаптуватися до режиму змагання, як бігти, як розподілити сили і як стріляти"., - зазначив словак.

Нагадаємо, найкращим особистим результатом "синьо-жовтих" у Контіолахті стала 18-та сходинка Антона Дудченка в заключному старті етапу – гонці переслідування, яку той розпочинав 59-м за підсумками спринту. Він же був найкращим з українців в індивідуальній гонці(30-й результат).

Найшвидшим із українців у спринті був Артем Прима, який також показав 30-й результат.

Додамо, що естафету 4х7.5 км українці закінчили на дев'ятому місці.

Втім, можна констатувати, що стартовий етап нового сезону склався для чоловічої половини національної команди дуже непросто.

Наступний етап КС в австрійському Гохфільцені стартує в четвер, 8 грудня, та передбачатиме шість стартів (по три - у жінок та чоловіків).

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