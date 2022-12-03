Молодший Бйо виграв перший спринт нового сезону Кубка світу з біатлону, Прима замкнув топ-30

У Контіолахті на першому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 відбулася дебютна чоловіча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами, переможцем якої став титулований норвежець Йоганнес Бйо.
Допустивши один промах на стійці, молодший із братів Бйо випередив найближчого суперника – співвітчизника Стурлу Легрейда на 10,5 секунди.
"Бронза" у німецького біатлоніста Романа Реєса, який, як і Легрейд, не допустив жодного промаху на вогневому рубежі.
Серед українців найкращий результат з одним промахом продемонстрував Артем Прима, який фінішував 30-м, поступившись лідеру майже двома хвилинами.
Богдан Цимбал став 36-м, Тарас Лесюк - 40-м, а Антон Дудченко – 59-м, що дозволило їм кваліфікуватися в гонку переслідування.
Денис Насико посів 84-е місце та завершив виступи в Контіолагті.
Результати спринтерської гонки:
- Йоганнес Бйо (Норвегія, 0+1) 23:09,0
- Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +10,5
- Роман Реєс (Німеччина, 0+0) 28,8.
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- 30. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:46,9
- 36. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:59,5
- 40. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +2:03,0
- 59. Антон Дудченко (Україна, 2+0) +2:30,6
- 84. Денис Насико (Україна, 1+1) +3:14,6.