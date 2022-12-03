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Молодший Бйо виграв перший спринт нового сезону Кубка світу з біатлону, Прима замкнув топ-30

Українці поки що не готові конкурувати з найкращими.

Молодший Бйо виграв перший спринт нового сезону Кубка світу з біатлону, Прима замкнув топ-30
Йоганнес Бьо
Фото: EPA/UPG

У Контіолахті на першому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 відбулася дебютна чоловіча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами, переможцем якої став титулований норвежець Йоганнес Бйо.

Допустивши один промах на стійці, молодший із братів Бйо випередив найближчого суперника – співвітчизника Стурлу Легрейда на 10,5 секунди.

"Бронза" у німецького біатлоніста Романа Реєса, який, як і Легрейд, не допустив жодного промаху на вогневому рубежі.

Серед українців найкращий результат з одним промахом продемонстрував Артем Прима, який фінішував 30-м, поступившись лідеру майже двома хвилинами.

Богдан Цимбал став 36-м, Тарас Лесюк - 40-м, а Антон Дудченко – 59-м, що дозволило їм кваліфікуватися в гонку переслідування.

Денис Насико посів 84-е місце та завершив виступи в Контіолагті.

Результати спринтерської гонки:

  1. Йоганнес Бйо (Норвегія, 0+1) 23:09,0
  2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +10,5
  3. Роман Реєс (Німеччина, 0+0) 28,8.

...

  • 30. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:46,9
  • 36. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:59,5
  • 40. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +2:03,0
  • 59. Антон Дудченко (Україна, 2+0) +2:30,6
  • 84. Денис Насико (Україна, 1+1) +3:14,6.
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