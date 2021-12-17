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Черговий провал українських біатлоністів на Кубку світу: жоден українець не потрапив до топ-40 у спринті

А Руслан Ткаленко посів 108 місце.

Черговий провал українських біатлоністів на Кубку світу: жоден українець не потрапив до топ-40 у спринті
Йоханнес Бйо

Четвертий етап Кубка світу з біатлону у французькому Ансі продовжився спртинтерською чоловічою гонкою на 10 км із двома вогневими рубежами.

Переможцем став норвежець Йоханнес Тінгнес Бйо, який закрив усі 10 мішеней.

Молодший із братів Бйо на 7,2 секунди випередив росіянина Едуарда Латипова. Третє місце у норвежця Філіпа Андерсена.

Українські біатлоністи вкотре провалили гонку. Найкращий серед українців Тарас Лесюк показав 46-й результат, програвши ногами лідеру майже 1 хвилини. Артем Тищенко став 55-м. Руслан Ткаленко посів 108 місце.

Нагадаємо, що основний склад збірної України (Дмитро Підручний, Артем Пріма, Богдан Цимбал та Антон Дудченко) пропускають етап в Ансі за рішенням тренерського штабу.

Завтра, 18 грудня, етап в Ансі продовжиться жіночими та чоловічими пас'ютами. Початок — о 14:00 та 16:00 відповідно.

Спринт на 10 км. Чоловіки.

  1. Йоханнес Тінгнес Бйо (Норвегія, 0+0) 23:30,3
  2. Едуард Латипов (Росія, 0+0) +7,2
  3. Філіп Андерсен (Норвегія, 0+0) +18,2
  4. Кантен Фійон Майє (Франція, 1+0) +21,2
  5. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +24,5
  6. Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +26,5

  • 46. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +1:58,2
  • 55. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +2:11,1
  • 108. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2)+4:12,1.
Григорій МухінГригорій Мухін
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