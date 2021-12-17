Клопп установив рекорд "Ліверпуля"

Фото: EPA/UPG Юрген Клопп

Напередодні "Ліверпуль" у матчі 17-го туру Англійської прем'єр-ліги обіграв на "Енфілді" "Ньюкасл" - 3:1, установивши рекорд чемпіонатів Англії – став першим клубом в історії, який здобув 2000 перемог у вищому дивізіоні Англії.

Крім того, ця перемога стала для головного тренера мерсисайдців Юргена Клоппа 150-ю в рамках чемпіонату Англії.

Німецький фахівець найшвидше в історії клубу досяг цієї позначки. Для цього йому знадобилося 237 матчів, повідомляє The Times.

За цим показником він перевершив досягнення Кенні Далгліша, який у 2011 році досяг позначки 150 перемог у своєму 249-му поєдинку на чолі "червоних".