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Головний тренер "Атлетіко" пояснив, чому не потиснув руку наставнику "Ліверпуля"

Сімеоне загалом не подобається така традиція.

Дієго Сімеоне
Фото: EPA/UPG
Дієго Сімеоне

Після матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Атлетіко" - "Ліверпуль" (2:3) головний тренер мадридців Дієго Сімеоне відмовився від традиційного рукостискання з колегою Юргеном Клоппом.

Пізніше він пояснив причини свого вчинку.

"Я зазвичай не тисну тренерові іншої команди руку після матчу. Я просто не вважаю, що це потрібно робити, мені це не подобається. Хтось завжди залишиться незадоволений грою.

У них там інша культура, і я не підтримую цю традицію. Але коли я наступного разу побачу Клоппа, то, зрозуміло, привітаю", - цитує аргентинського фахівця Marca.

Григорій МухінГригорій Мухін
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