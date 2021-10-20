У Лізі чемпіонів "гірники" поки що без голів.

У рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" на НСК "Олімпійський" приймав "Реал" і зазнав нищівної поразки - 0:5.

Рівною гра виглядала лише в перші чверть години. Та й то тому, що гості, явно виконуючи домашню заготовку, під час атак "Шахтаря" всією командою відходили на свою половину поля, не залишаючи господарям простору для маневру.

Шахова партія двох італійських керманичів завершилася до 20-ї хвилини, коли футболісти "Реала" самі взяли під контроль м'яч і територію. І виявилося, що в підлеглих Роберто Де Дзербі немає контраргументів.

Прикра зрізка Сергія Кривцова на 37-й хвилині лише підтвердила цей факт - 0:1.

У другому таймі в захисних побудовах господарів панувала якась вакханалія. До 65-ї хвилини рахунок став 0:4. Причому дивно, як легко підлеглі Карло Анчелотті це зробили.

Ну і на 90+1 хвилині жирну крапку поставив Карім Бензема - 0:5.

"Шахтар" залишається єдиним клубом після трьох турів у кампанії ЛЧ, який не забив жодного гола. Також поки що без голів шведський "Мальме", "Барселона" і київське "Динамо". Але всі ці команди сьогодні проведуть матчі третього туру. Причому дві останні - між собою в столиці Каталонії.

У паралельному матчі групи D "Інтер" здобув важливу перемогу над "Шерифом" - 3:1 - і з чотирма очками посідає 3-тє місце.

Тим часом після трьох турів "Шериф" з шістьма очками утримує лідерство.

Стільки ж очок у "Реала", але за особистими зустрічами перевага в тираспольського клубу.

Певно, єврокубкова кампанія "Шахтаря" сезону-2021/22 завершиться 7 грудня домашнім матчем проти "Шерифа". Наразі в "гірників" лише очко в активі.

Оновлення. Огляд матчу "Шахтар" - "Реал".

Огляд матчу "Інтер" - "Шериф".