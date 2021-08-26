У Харкові пройшов матч у відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів, в якому "Шахтар" спробував утримати переможний гандикап в один м'яч проти "Монако", отриманий тиждень тому в середземноморському князівстві.

І, треба визнати, в першому таймі це підопічним Роберто Де Дзербі абсолютно не вдалося.

Футболісти "Монако" своїм пресингом зім'яли легку кінноту легіонерів "гірників", яких у стартовому складі вийшло аж 9, повторивши досягнення тижневої давності.

Двічі "Монако" зумів забити, і двічі це зробив капітан команди Віссам Бен Єддер. Він же на останній хвилині тайму міг остаточно поховати "Шахтар", зробивши хеттрик, але, вийшовши на рандеву з Андрієм Пятовим, послав м'яч повз ворота.

Усі 45 хвилин запам'ятався своєю непомітністю на полі Лассіна Траоре – дороге літнє придбання донецького клубу. Форвард з Буркіна-Фасо абсолютно злився з фоном.

Статистика першого тайму неприємно вразила і здивувала: 9 ударів по воротах здійснили гості і жодного господарі.

Другий тайм "Шахтар" почав бадьоріше. Цьому якоюсь мірою посприяли дві історичні події. Замість Миколи Матвієнка, який почасти став винуватцем другого пропущеного гола, на правий фланг оборони вийшов Ісмаїлі, довівши кількість легіонерів "гірників" до круглої цифри 10.

При цьому кількість бразильців, які одночасно перебували на полі, досягла восьми.

Лише в "рамці" гордо виконував свої трудові обов'язки єдиний українець Пятов. І, треба визнати, виконував дуже професійно і не раз рятував "Шахтар" від розгрому.

А перший удар у створ "гірники" провели лише на 74-й хвилині, і він відразу виявився результативним. Уперше в поєдинку господарі розірвали павутину оборони гостей. На ударну позицію був виведений Марлос, і старий кінь борозни не зіпсував - 2:1.

Відзначимо гольовий пас від Алана Патріка.

Насилу господарі довели матч до овертаймів, у другому з яких сталося диво. На 114-й хвилині спробу втекти з м'ячем зробив юний Михайло Мудрик, який незадовго до кінця основного часу матчу з'явився на полі.

Його крос у штрафний перервав Рубен Агілар, і так несподівано, що м'яч через безглузду траєкторію опустився за комірець голкіперу Александеру Нюбелю - 2:2.

І "Шахтар" - у груповому етапі Ліги чемпіонів, де він складе компанію "Динамо".

Жеребкування відбудеться вже сьогодні.

Огляд матчу "Шахтар" - "Монако".