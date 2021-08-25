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ПСЖ відхилив першу пропозицію "Реала" щодо Мбаппе в розмірі €160 млн

Парижани чекають на кращу пропозицію.

ПСЖ відхилив першу пропозицію "Реала" щодо Мбаппе в розмірі €160 млн
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

"Реал" зробив пропозицію на 160 млн євро за трансфер Кіліана Мбаппе, яке було негайно відхилена "Парі Сен-Жерменом", повідомили ESPN кілька джерел.

За інсайдерською інформацією, для успіху в переговорах "Королівському клубу" доведеться викласти не менше 200 млн євро.

Незважаючи на те, що переговори протікають дуже складно, на "Сантьяго Бернабеу" розраховують закінчити їх на позитиві до закриття трансферного вікна у вівторок, 31 серпня.

Контракт Киліана з віцечемпіонами Франції закінчується влітку 2022 року.

У свою чергу, Мбаппе не планує продовжувати договір зі своїм нинішнім роботодавцем і планує продовжити кар'єру в Мадриді, не зараз, так в наступному році.

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