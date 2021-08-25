Жіноча збірна України вийшла в плей-оф Чемпіонату Європи з волейболу

Це сталося за тур до завершення групового етапу.

Жіноча збірна України достроково вийшла в плей-оф Чемпіонату Європи з волейболу.

Наша команда могла не потрапити в наступну стадію, якби румунки перемогли фінок з рахунком 3:0 або 3:1.

Однак скандинавські волейболістки здобули перемогу - 3:1, яка залишила румунок без шансів на плей-оф.

Тим часом у групі D збірна Фінляндії зіграла всі матчі і посіла п'яте місце.

За підсумками групового раунду в плей-оф вийдуть чотири кращі команди з чотирьох груп. Україна - третя за один матч до початку плей-оф.

Сьогодні о 20:30 за київським часом українки зіграють з Румунією в підсумковій зустрічі групового раунду і, незалежно від результату, нижче від четвертого місця не опустяться.

Матчі плей-оф стартують у суботу, 28 серпня. Фінал турніру і поєдинок за третє місце відбудуться 4 вересня.