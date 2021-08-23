Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями
З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями
ГоловнаСпорт

Лондонський "Арсенал" установив клубний антирекорд

"Каноніри" програли і другий матч в АПЛ.

Фото: EPA/UPG

У другому турі Англійської прем'єр-ліги на "Емірейтс" відбулося лондонське дербі між "Арсеналом" і "Челсі".

"Каноніри" зазнали поразки - 0:2.

"Арсенал" уперше у своїй історії стартував у чемпіонаті Англії з двох поразок, не забивши жодного м'яча.

Нагадаємо, у стартовому турі підлеглі Мікеля Артети з аналогічним рахунком програли на виїзді абсолютному дебютанту АПЛ "Брентфорду".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також