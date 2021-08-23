Лондонський "Арсенал" установив клубний антирекорд

"Каноніри" програли і другий матч в АПЛ.

Фото: EPA/UPG

У другому турі Англійської прем'єр-ліги на "Емірейтс" відбулося лондонське дербі між "Арсеналом" і "Челсі".

"Каноніри" зазнали поразки - 0:2.

"Арсенал" уперше у своїй історії стартував у чемпіонаті Англії з двох поразок, не забивши жодного м'яча.

⛔ - @Arsenal have lost both of their opening 2 league games of a season (all tiers) without scoring a single goal for the 1st time in club history



❌ 2-0 vs Chelsea

❌ 2-0 vs Brentford#ARSCHE #EPL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 22, 2021

Нагадаємо, у стартовому турі підлеглі Мікеля Артети з аналогічним рахунком програли на виїзді абсолютному дебютанту АПЛ "Брентфорду".