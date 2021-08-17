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"Барселона" і "Арсенал" готують гучний обмін гравцями

Коутіньйо і Обамеянг можуть змінити клубну прописку.

"Барселона" і "Арсенал" готують гучний обмін гравцями
Філіпе Коутіньо
Фото: EPA/UPG

"Барселона" планує обмін з лондонським "Арсеналом" свого півзахисника Філіпе Коутіньйо на форварда П'єра-Емеріка Обамеянга, повідомляє Sky Sports.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 32-річного габонського форварда у 25 млн євро, а його контракт з "Арсеналом" розрахований ще на два роки.

Своєю чергою "блаугранас" давно хоче позбутися 29-річного бразильського хавбека, якого Рональд Куман не ставить в основний склад "Барси".

Каменем спотикання в цій угоді може стати захмарна, як для нинішньої фінансової ситуації "Барселони", зарплата Обамеянга, яка становить 350 тис. фунтів на тиждень.

У минулому сезоні габонець відіграв 29 матчів в АПЛ, в яких забив 10 голів.

Зазначимо, що Обамеянг пропускає початок сезону в Англії через проблеми зі здоров'ям.

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