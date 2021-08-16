Фото: EPA/UPG У цьому був якийсь шарм

У першому матчі "Ліверпуля" нового сезону Англійської прем'єр-ліги проти "Норвіча" (3:0) багатьох здивував зовнішній вигляд головного тренера "червоних" Юргена Клоппа.

Німець з'явився на публіці без звиклих окулярів.

Іміджеві зміни наставника "Ліверпуля" пояснюються просто - він переніс операцію з лазерної корекції зору і більше не потребує окулярів, повідомляє liverpoolecho.co.uk.

Фото: скриншот Юрген Клопп

Додамо, 2013 року Клопп також говорив, що переніс операцію з пересадки волосся. Крім того, не так давно Юрген зізнався, що заздрить білосніжним зубах Роберто Фірміно.