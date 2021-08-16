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Головному тренеру "Ліверпуля" більше не потрібні окуляри

Клопп їх позбувся.

У цьому був якийсь шарм
Фото: EPA/UPG
У цьому був якийсь шарм

У першому матчі "Ліверпуля" нового сезону Англійської прем'єр-ліги проти "Норвіча" (3:0) багатьох здивував зовнішній вигляд головного тренера "червоних" Юргена Клоппа.

Німець з'явився на публіці без звиклих окулярів.

Іміджеві зміни наставника "Ліверпуля" пояснюються просто - він переніс операцію з лазерної корекції зору і більше не потребує окулярів, повідомляє liverpoolecho.co.uk.

Юрген Клопп
Фото: скриншот
Юрген Клопп

Додамо, 2013 року Клопп також говорив, що переніс операцію з пересадки волосся. Крім того, не так давно Юрген зізнався, що заздрить білосніжним зубах Роберто Фірміно.

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