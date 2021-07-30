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У "Манчестері Юнайтед" спалах коронавірусу

Через два тижні стартує АПЛ.

У "Манчестері Юнайтед" спалах коронавірусу
"Олд Траффорд"
Фото: EPA/UPG

Пресслужба віцечемпіона Англійської прем'єр-ліги "Манчестера Юнайтед" виступила із заявою про те, що в команді виявлено спалах COVID-19.

При цьому гравців не назвала.

У релізі зазначено, що під час тестування в четвер було виявлено "невелику кількість позитивних випадків".

Задля запобіжного заходу керівництво клубу вирішило скасувати товариську зустріч з "Престоном" і ізолювало працівників МЮ, які могли заразитися.

Нагадаємо, стартовий матч АПЛ сезону-2021/22 "червоні дияволи" проведуть 14 серпня проти своїх принципових суперників - "Лідса". Поєдинок відбудеться на "Олд Траффорд".

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