У "Манчестері Юнайтед" спалах коронавірусу

Через два тижні стартує АПЛ.

Пресслужба віцечемпіона Англійської прем'єр-ліги "Манчестера Юнайтед" виступила із заявою про те, що в команді виявлено спалах COVID-19.

При цьому гравців не назвала.

У релізі зазначено, що під час тестування в четвер було виявлено "невелику кількість позитивних випадків".

Задля запобіжного заходу керівництво клубу вирішило скасувати товариську зустріч з "Престоном" і ізолювало працівників МЮ, які могли заразитися.

Нагадаємо, стартовий матч АПЛ сезону-2021/22 "червоні дияволи" проведуть 14 серпня проти своїх принципових суперників - "Лідса". Поєдинок відбудеться на "Олд Траффорд".