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УЄФА визначив найкращий гол єврокубків сезону-2020/21

Мехді Таремі зірвав джек-пот.

Мехді Таремі
Фото: EPA/UPG
Мехді Таремі

УЄФА визнав гол форварда "Порту" Мехді Таремі у ворота "Челсі" (1:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів найкращим минулого сезону в єврокубках.

29-річний іранець забив "ножицями" після кросу з правого флангу.

Нагадаємо, що гола Таремі виявилося недостатньо, щоб португальський клуб вийшов у півфінал турніру, тому що в першому матчі лондонський здобув перемогу - 2:0.

Минулого сезону Таремі провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 голи і віддав 18 гольових передач.

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