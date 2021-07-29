Фото: EPA/UPG Мехді Таремі

УЄФА визнав гол форварда "Порту" Мехді Таремі у ворота "Челсі" (1:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів найкращим минулого сезону в єврокубках.

⚽ The UEFA Goal of the Season winner!



👏 Congratulations, @MehdiTaremi9! — UEFA (@UEFA) July 29, 2021

29-річний іранець забив "ножицями" після кросу з правого флангу.

Нагадаємо, що гола Таремі виявилося недостатньо, щоб португальський клуб вийшов у півфінал турніру, тому що в першому матчі лондонський здобув перемогу - 2:0.

Минулого сезону Таремі провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 голи і віддав 18 гольових передач.