Увесь колектив австралійської легкоатлетичної збірної в Токіо пішов на карантин

Збірна команда Австралії з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2020 у Токіо відправлена на ізоляцію після контакту її спортсмена із зараженим COVID-19 американським атлетом Семом Кендріксом, який сьогодні здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) країни.

54 члени делегації (41 спортсмен і 13 офіційних осіб) ізольовані у своїх кімнатах в олімпійському селищі.

Серед них стрибунка у висоту Нікола Макдермотт, яка взяла в цьому сезоні висоту 2,01 метра і є однією з головних суперниць українок у цьому виді.