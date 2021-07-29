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Увесь колектив австралійської легкоатлетичної збірної в Токіо пішов на карантин

Один учасник команди контактував із зараженим коронавірусом.

Увесь колектив австралійської легкоатлетичної збірної в Токіо пішов на карантин
Фото: olympics.com.au

Збірна команда Австралії з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2020 у Токіо відправлена на ізоляцію після контакту її спортсмена із зараженим COVID-19 американським атлетом Семом Кендріксом, який сьогодні здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) країни.

54 члени делегації (41 спортсмен і 13 офіційних осіб) ізольовані у своїх кімнатах в олімпійському селищі. 

Серед них стрибунка у висоту Нікола Макдермотт, яка взяла в цьому сезоні висоту 2,01 метра і є однією з головних суперниць українок у цьому виді.

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