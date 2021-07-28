На токійській Олімпіаді спортсменів з числа ЛГБТ-спільноти втричі більше, ніж у Ріо

ЛГБТ-спортсменів на Іграх-2020 більше, ніж на всіх попередніх літніх Олімпійських іграх разом узятих.

Щонайменше 169 відкритих гомосексуалістів, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів і небінарних спортсменів виступить у Токіо на літніх Олімпійських іграх, що більш ніж утричі перевищує число учасників Ігор у Ріо 2016 року, повідомляє американський портал Outsports.

ЛГБТ-спортсмени є у 27 збірних, вони візьмуть участь у змаганнях у 30 видах спорту.

Лідером за кількістю публічно представлених ЛГБТ-спортсменів є збірна США - 30. Далі йдуть Канада (17), Великобританія і Нідерланди (по 16), Бразилія (14), Австралія (12) і Нова Зеландія (10).

Жінок у списку більше, ніж чоловіків, приблизно 8 до 1.

За видом спорту футбол є явним лідером - 40.