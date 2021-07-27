Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд

Він виграв півфінальний заплив на 800 метрів вільним стилем.

Український плавець Михайло Романчук виграв півфінальний заплив на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.

Українець продемонстрував час 7:41.28. Це найкращий показник серед усіх півфіналістів, інформує 24 канал.

У півфіналі Україну представляли двоє плавців. Сергій Фролов продемонстрував четвертий час (7:47.67). Цього також вистачило, щоб вийти у фінал із сьомого місця.

Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня, о 04:30 за київським часом.

Михайло Романчук – дворазовий чемпіон Європи у запливі на 800 метрів вільним стилем.

Також Романчук двічі здобув "срібло" на дистанції 1500 метрів. Окрім того, українець чемпіон Європи на дистанції 400 та 1500 метрів.

На чемпіонаті світу на короткій воді Михайло Романчук здобував "золото". Ідентичну нагороду він здобув на чемпіонаті Європи.