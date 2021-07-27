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Лисенко стала першою українською боксеркою, яка здобула перемогу на Олімпіаді

Ганна успішно стартувала в Токіо.

Ганна Лисенко
Фото: фбу
Ганна Лисенко
Українська боксерка Ганна Лисенко з беззастережної перемоги стартувала на олімпійському турнірі в Токіо.

У поєдинку 1/8 фіналу у ваговій категорії до 69 кг 29-річна українка перемогла представницю Марокко, чемпіонку Африки 2017 року і володарку бронзової медалі Африканських ігор-2019 Умаіму Белахбіб (5:0).

За право вийти на медаль Ганна битиметься з турецькою спортсменкою Бусеназ Сюрменеллі. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 30 липня.

Варто зазначити, що вперше в історії українська боксерка здобула перемогу на Олімпіаді. На попередній Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро Україну на турнірі з боксу представляла Тетяна Коб, але вона поступилася в першому ж поєдинку.

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