Лисенко стала першою українською боксеркою, яка здобула перемогу на Олімпіаді

Фото: фбу Ганна Лисенко

Українська боксерка Ганна Лисенко з беззастережної перемоги стартувала на олімпійському турнірі в Токіо.

У поєдинку 1/8 фіналу у ваговій категорії до 69 кг 29-річна українка перемогла представницю Марокко, чемпіонку Африки 2017 року і володарку бронзової медалі Африканських ігор-2019 Умаіму Белахбіб (5:0).

За право вийти на медаль Ганна битиметься з турецькою спортсменкою Бусеназ Сюрменеллі. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 30 липня.

Варто зазначити, що вперше в історії українська боксерка здобула перемогу на Олімпіаді. На попередній Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро Україну на турнірі з боксу представляла Тетяна Коб, але вона поступилася в першому ж поєдинку.