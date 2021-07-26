Українських спортсменів серед заражених COVID-19 на Олімпіаді в Токіо немає, - Мінспорту

На Олімпіаді-2020 зафіксовано майже 150 позитивних тестів на коронавірус.

У Міністерстві молоді та спорту заявляють, що серед заражених COVID-19 на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.

У пресслужбі відомства повідомили, що станом на понеділок, 26 липня, ні в кого з українських спортсменів і членів делегації, які беруть участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, не підтверджено COVID-19, передає "Інтерфакс-Україна".

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом серед осіб, пов'язаних з підготовкою, проведенням та участю на Олімпіаді-2020 у Токіо, досягла 148. Дані про хворих фіксують з 1 липня.

Олімпійські ігри в Токіо відбуваються з 23 липня по 8 серпня.