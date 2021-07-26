Українку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту

Тріатлоністка Юлія Єлістратова не виступить на Олімпійських іграх-2020, повідомляє xsport.ua.

33-річну українку відсторонили від змагань за день до старту через допінг. Відсторонення буде діяти на час розслідування справи, тож найближчим часом Єлістратова не зможе брати участь у турнірах.

Допінг-проба, яка виявилася позитивною, була взята в Юлії на Кубку з тріатлону 5 червня, який проводили в Україні.

Спортсменка може подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Зазначимо, що для Єлістратової ці Ігри мали стати четвертими: Юлія дебютувала на Олімпіаді у 20-річному віці, показавши свій кращий результат - 24-те місце.