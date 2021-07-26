Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
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Після третього дня Олімпіади-2020 Японія очолила медальний залік

Господарі форуму в понеділок завоювали три "золота".

Після третього дня Олімпіади-2020 Японія очолила медальний залік
Фото: Olympics

Після третього дня Олімпійських ігор-2020 розіграно вже 50 комплектів медалей з 339.

Очолила медальний залік Японія - на рахунку господарів Ігор уже 8 медалей найвищого ґатунку.

Збірна Китаю, яка в перші два дні очолювали рейтинг, опустилася на третє місце - команда Піднебесної в понеділок не виграла жодної золотої медалі.

Обійшли китайців спортсмени США, на рахунку яких стало 7 золотих медалей.

Збірна України порушила нетривалу традицію завойовувати по бронзовій медалі на день і в понеділок залишилася без медалей.

"Сухий" день відкинув Україну на 42-ге місце в медальному підсумку.

Медальний залік Токіо-2020.

  • 1. Японія 8-2-3 13
  • 2. США 7-3-4 14
  • 3. Китай 6-5-7 18
  • 4. ROC 4-5-3 12
  • 5. Велика Британія 3-3-1 7
  • 6. Південна Корея 3-0-4 7
  • 7. Австралія 2-1-3 6
  • 8. Косово 2-0-0 2
  • 9. Італія 1-4-4 9
  • 10. Франція 1-2-2 5
  • 11. Канада 1-2-1 4
  • 12-13. Туніс, Угорщина 1-1-0 2
  • 14. Словенія 1-0-1 2
  • 15. Хорватія 1-0-1 2
  • 16-23. Іран, Еквадор, Таїланд, Австрія, Узбекистан, Норвегія, Гонконг, Філіппіни 1-0-0 1
  • 24. Нідерланди 0-3-0 3
  • 25. Китайський Тайбей 0-2-2 4
  • 26. Бразилія 0-2-1 3
  • 27. Грузія 0-2-0 2
  • 28-32. Швейцарія, Сербія, Індонезія, Іспанія, Чехія 0-1-1 2
  • 33-39. Індія, Бельгія, Болгарія, Румунія, Колумбія, Данія, Йорданія 0-1-0 1
  • 40-41. Німеччина, Казахстан 0-0-3 3
  • 42-45. УКРАЇНА, Туреччина, Монголія, Єгипет 0-0-2 2
  • 46-51. Ізраїль, Мексика, Естонія, Нова Зеландія, Кувейт, Кот-д'Івуар 0-0-1 1. 
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