Після третього дня Олімпіади-2020 Японія очолила медальний залік

Після третього дня Олімпійських ігор-2020 розіграно вже 50 комплектів медалей з 339.
Очолила медальний залік Японія - на рахунку господарів Ігор уже 8 медалей найвищого ґатунку.
Збірна Китаю, яка в перші два дні очолювали рейтинг, опустилася на третє місце - команда Піднебесної в понеділок не виграла жодної золотої медалі.
Обійшли китайців спортсмени США, на рахунку яких стало 7 золотих медалей.
Збірна України порушила нетривалу традицію завойовувати по бронзовій медалі на день і в понеділок залишилася без медалей.
"Сухий" день відкинув Україну на 42-ге місце в медальному підсумку.
Медальний залік Токіо-2020.
- 1. Японія 8-2-3 13
- 2. США 7-3-4 14
- 3. Китай 6-5-7 18
- 4. ROC 4-5-3 12
- 5. Велика Британія 3-3-1 7
- 6. Південна Корея 3-0-4 7
- 7. Австралія 2-1-3 6
- 8. Косово 2-0-0 2
- 9. Італія 1-4-4 9
- 10. Франція 1-2-2 5
- 11. Канада 1-2-1 4
- 12-13. Туніс, Угорщина 1-1-0 2
- 14. Словенія 1-0-1 2
- 15. Хорватія 1-0-1 2
- 16-23. Іран, Еквадор, Таїланд, Австрія, Узбекистан, Норвегія, Гонконг, Філіппіни 1-0-0 1
- 24. Нідерланди 0-3-0 3
- 25. Китайський Тайбей 0-2-2 4
- 26. Бразилія 0-2-1 3
- 27. Грузія 0-2-0 2
- 28-32. Швейцарія, Сербія, Індонезія, Іспанія, Чехія 0-1-1 2
- 33-39. Індія, Бельгія, Болгарія, Румунія, Колумбія, Данія, Йорданія 0-1-0 1
- 40-41. Німеччина, Казахстан 0-0-3 3
- 42-45. УКРАЇНА, Туреччина, Монголія, Єгипет 0-0-2 2
- 46-51. Ізраїль, Мексика, Естонія, Нова Зеландія, Кувейт, Кот-д'Івуар 0-0-1 1.