Після третього дня Олімпіади-2020 Японія очолила медальний залік

Господарі форуму в понеділок завоювали три "золота".

Після третього дня Олімпійських ігор-2020 розіграно вже 50 комплектів медалей з 339.

Очолила медальний залік Японія - на рахунку господарів Ігор уже 8 медалей найвищого ґатунку.

Збірна Китаю, яка в перші два дні очолювали рейтинг, опустилася на третє місце - команда Піднебесної в понеділок не виграла жодної золотої медалі.

Обійшли китайців спортсмени США, на рахунку яких стало 7 золотих медалей.

Збірна України порушила нетривалу традицію завойовувати по бронзовій медалі на день і в понеділок залишилася без медалей.

"Сухий" день відкинув Україну на 42-ге місце в медальному підсумку.

Медальний залік Токіо-2020.