Країна з чисельністю населення 63 тисячі людей завоювала "золото" Олімпійських ігор-2020

Фото: EPA/UPG Флора Даффі

У Токіо на арені Odaiba Marine Park відбувся фінал Олімпіади-2020 з тріатлону серед жінок.

Золоту медаль завоювала представниця Бермудських островів Флора Даффі, яка менш ніж за дві години подолала 1500 метрів уплав, 40 кілометрів на велосипеді і 10 кілометрів у бігу.

Результат спортсменки - 1:55:36.

Другою з відставанням на 1:14 хвилини фінішувала британка Джорджія Тейлор-Браун, а "бронзу" завоювала американська спортсменка Кеті Зафірес (+1:27).

Зазначимо, що "золото" Даффі стало для Бермудів прем'єрним в історії олімпійського руху цієї країни.

До цього у спортсменів з Бермудів була лише одна нагорода - "бронза" з боксу на Олімпіаді-1976 у Монреалі.

Додамо, що Бермудські острови стали країною з найменшою чисельністю населення (63 тис. осіб), якій вдалося виграти золоту медаль літніх Олімпійських ігор.

Triathlon🏊🚴🏃‍♀️ - Flora DUFFY🇧🇲 won the first gold medal 🥇 for Bermuda in Olympic Games history.



With a population of approximately 63,000 people, Bermuda becomes the NOC with the lowest population to win an Olympic gold medal. #Tokyo2020 #triathlon — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 27, 2021

Нагадаємо, що абсолютним рекордсменом за цим показником є Ліхтенштейн, чиє населення становить 38,5 тис. осіб. Представниця цієї країни, гірськолижниця Ганні Венцель стала дворазовою олімпійською чемпіонкою зимової Олімпіади-1980 у Лейк-Плесіді.