Матчем у Липовій Долині між "Альянсом" і "Металістом" завершувалася програма першого туру в Першій лізі.

У матчі з двома вилученнями і одним пенальті перемогу здобув харківський клуб - 2:0.

Зазначимо, що господарі залишилися в меншості на 37-й хвилині, а на 79-й хвилині "Альянс" залишився удев'ятьох. І саме на цій хвилині "Металіст" з пенальті відкрив рахунок у матчі.

Додамо, що це був перший матч "Металіста" після відродження - раніше клуб називався "Метал".

Після поєдинку президент "Альянсу" Сергій Демченко не зміг стримати емоцій.

"Сьогодні знову було зґвалтування українського футболу. По-іншому я не можу назвати це свавілля, що відбувалося на футбольному полі - дві червоні картки і пенальті. Гаразд ще в нашу сторону пенальті, там м'яч у руку потрапив, виходу не було. Знову суддівський фактор виявився на висоті в лапках", - заявив Демченко в інтерв'ю ТК "Футбол 1".

"У нас не такий бізнес великий - заводів, пароплавів немає. А нас приходять і при п'яти тисячах наших уболівальників убивають. Завтра будемо звертатися в ПФЛ і Комітет арбітрів, нехай розбираються з цими епізодами", - додав президент "Альянсу".

"Зрозуміло, що це бренд - "Металіст", вони хочуть у Прем'єр-лігу. То, може, і не треба було проводити Першу лігу, хай би їх одразу взяли замість "Миная" чи до 18 команд розширили УПЛ.

Нехай тільки не вбивають інші команди. Будемо щось вирішувати або знімати команду з Першої ліги після першого туру. Це нікуди не годиться. Або ми щось змінюємо і рухаємося вперед, або загрузнемо в цьому болоті", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, що "Металіст" був уперше розформований у 2016 році.

Огляд матчу "Альянс" - "Металіст".