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Президент "Альянсу" назвав перший матч "Металіста" після його відродження "зґвалтуванням українського футболу"

Сергій Демченко залишився вкрай незадоволений суддівством.

Президент "Альянсу" назвав перший матч "Металіста" після його відродження "зґвалтуванням українського футболу"
Сергій Демченко
Фото: скриншот

Матчем у Липовій Долині між "Альянсом" і "Металістом" завершувалася програма першого туру в Першій лізі.

У матчі з двома вилученнями і одним пенальті перемогу здобув харківський клуб - 2:0.

Зазначимо, що господарі залишилися в меншості на 37-й хвилині, а на 79-й хвилині "Альянс" залишився удев'ятьох. І саме на цій хвилині "Металіст" з пенальті відкрив рахунок у матчі.

Додамо, що це був перший матч "Металіста" після відродження - раніше клуб називався "Метал".

Після поєдинку президент "Альянсу" Сергій Демченко не зміг стримати емоцій.

"Сьогодні знову було зґвалтування українського футболу. По-іншому я не можу назвати це свавілля, що відбувалося на футбольному полі - дві червоні картки і пенальті. Гаразд ще в нашу сторону пенальті, там м'яч у руку потрапив, виходу не було. Знову суддівський фактор виявився на висоті в лапках", - заявив Демченко в інтерв'ю ТК "Футбол 1".

"У нас не такий бізнес великий - заводів, пароплавів немає. А нас приходять і при п'яти тисячах наших уболівальників убивають. Завтра будемо звертатися в ПФЛ і Комітет арбітрів, нехай розбираються з цими епізодами", - додав президент "Альянсу".

"Зрозуміло, що це бренд - "Металіст", вони хочуть у Прем'єр-лігу. То, може, і не треба було проводити Першу лігу, хай би їх одразу взяли замість "Миная" чи до 18 команд розширили УПЛ. 

Нехай тільки не вбивають інші команди. Будемо щось вирішувати або знімати команду з Першої ліги після першого туру. Це нікуди не годиться. Або ми щось змінюємо і рухаємося вперед, або загрузнемо в цьому болоті", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, що "Металіст" був уперше розформований у 2016 році.

Огляд матчу "Альянс" - "Металіст".

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