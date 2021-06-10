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Стадіон "Металіст" передано у власність Харкова

Обласна рада проголосувала за відмову від свого спорткомплексу.

Стадіон "Металіст" передано у власність Харкова
Фото: sport.ua

Харківська обласна рада передала стадіон "Металіст" у комунальну власність Харкова.

Про це повідомляється на сайті обласної ради.

Харківській територіальній громаді передано комунальне підприємство "Обласний спортивний комплекс Металіст", а також нерухоме і рухоме майно, закріплене за ним, на Плеханівській вулиці в Харкові.

Спорткомплекс "Металіст" включає в себе футбольне поле, чотири трибуни на 40 тис. місць, 16 міні-футбольних полів, тенісний корт, баскетбольний майданчик, два конференц-зали, чотири ресторани, сувенірний магазин. Загальна площа будівлі стадіону становить 28,3 тис. кв. м. До спорткомплексу відноситься земельну ділянку площею 7,08 га. 

В ремонт арени перед чемпіонатом Європи з футболу 2012 року було вкладено $95 млн, з яких $30 млн - власні кошти колишнього власника ФК "Металіст" Олександра Ярославського.

У 2013 році "Металіст" разом зі стадіоном було продано олігарху Сергію Курченку, який після втечі в Росію поступово перестав фінансувати клуб.

У 2021 року Ярославський домовився з міською радою про відновлення клубу та анонсував реконструкцію стадіону, клубних бази і академії клубу.

Ярославський має намір відродити "Металіст" на базі "Металу", який за підсумками сезону вийшов у Першу лігу. Старий "Металіст" припинив існування в 2016 році. 

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