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Суперкомп'ютер видав приголомшливий прогноз щодо фіналістів Євро-2020

Виявляється, нас очікує фінал Чехія - Данія.

Суперкомп'ютер видав приголомшливий прогноз щодо фіналістів Євро-2020
Збірна Чехії
Фото: EPA/UPG

Згідно з моделюванням на суперкомп'ютері, розробленим футбольними експертами в Sportradar, Євро-2020 стане турніром, на якому переможе аутсайдер, повідомляє Mirror.

Чемпіоном Європи вперше в історії стане збірна Чехії.

За прогнозами, нас очікує захопливий фінал, у якому підлеглі Ярослава Шилгавого переможуть данців - 3:2.

Відповідно до розрахунків комп'ютера, чехи зможуть на своєму шляху обійти Іспанію, Португалію, Німеччину і, таким чином, повторити долю збірної Греції, яка тріумфально стала чемпіоном Європи 2004 року.

Якщо не брати до уваги успіху збірної Чехословаччини на югославському чемпіонаті Європи 1976 року, в активі збірної Чехії ще не було золотих медалей європейської першості.

Додамо, що чехи доходили до фіналу чемпіонату Європи лише раз - 1996 року. Тоді вони в Лондоні програли у фіналі у доданий час Німеччині - 2:1.

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