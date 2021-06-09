Флойд Мейвезер отримав фантастичний гонорар за бій з блогером, - Mirror

У Маямі на арені Hard Rock Stadium пройшло боксерське шоу, головним івентом якого був поєдинок між ексчемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) і блогером Логаном Полом (0-1).

Поєдинок тривав усі 8 раундів, проте не визначив переможця, оскільки був виставковим, отже, виграти можна було тільки нокаутом.

Після поєдинку багато критики дісталося професійному боксерові такого рівня за спаринг з аматором.

Тим часом британський таблоїд Mirror підрахував гонорари Мейвезера і Пола. За даними видання, Мейвезер заробив 56,5 млн доларів. З них 10 млн - гарантований гонорар, 16,5 млн - дохід від продажу платних трансляцій, а 30 млн - завдяки спонсорам.

Пол заробив 10,25 млн дол.: 250 тисяч - фіксований гонорар і 10 млн з його 10-відсоткової частки за продаж трансляцій.