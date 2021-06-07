У Маямі на арені Hard Rock Stadium пройшло боксерське шоу, головним івентом якого був поєдинок між ексчемпіоном світу в п'яти дивізіонах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) і блогером Логаном Полом (0-1).
Поєдинок тривав усі 8 раундів, проте не визначив переможця, оскільки був виставковим, отже, виграти можна було тільки нокаутом.
Професійний боксер не зміг нокаутувати вищого і важчого суперника: Пол на передматчевому зважуванні виявився на 15,4 кг важчим від Мейвезера (85,7 кг проти 70,3 кг).
Додамо, що блогер тримався в рингу гідно, прийнявши низку важких ударів від Флойда. А вмілі клінчі вберегли його від великих потрясінь.
SHEESH 😳 #MayweatherPaul pic.twitter.com/Xi7DvJbBcD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021
У той самий час пару непоганих ударів від Пола Мейвезер все ж пропустив.
Trading blows in round 4 💥👀 #MayweatherPaul pic.twitter.com/jrAn0Vzo9R— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021
При цьому Пол викинув удвічі більше ударів, але Флойд був точнішим. Із 217 ударів Пола точними виявилися 28. Мейвезер завдав 107 ударів, з яких 43 були прицільними.
Завершальний бій Мейвезера відбувся на нью-йоркській арені MGM. Тоді він переміг співвітчизника Андре Берто з рахунком 117-111, 118-110 і 120-108. Таким чином, Мейвезер захистив титули чемпіона світу за версіями WBC і WBA (Super) у напівсередній вазі.