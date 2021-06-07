Суперник збірної України по стартовому матчу Євро-2020 може втратити другого ключового захисника

Де Лігт травмувався на тренуванні збірної Нідерландів.

Захисник збірної Нідерландів і туринського "Ювентуса" Маттейс Де Лігт перед контрольним поєдинком проти збірної Грузії (3:0) травмував пах і достроково покинув тренувальне заняття національної команди, повідомляє De Telegraaf.

Поки що невідомо, наскільки серйозна травма.

У минулому сезоні Де Лігт провів 36 матчів за "Ювентус", у яких він відзначився одним голом і зробив стільки ж асистів.

Нагадаємо, що лідер оборони нідерландців Вірджил ван Дейк також через травму пропустить Євро-2020.

Нідерланди є суперником збірної України по груповому етапу чемпіонату Європи. Команди зіграють між собою в першому турі 13 червня.