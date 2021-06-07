Українські лучники здобули першу за 5 років медаль чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України зі стрільби з лука у складі Георгія Іваницького, Івана Кожохаря і Олексія Гунбіна стала віцечемпіоном Європи.

В 1/8 фіналу наші лучники пройшли Австрію (5:4), потім упоралися з Польщею (5:1), а в півфіналі "синьо-жовті" в чотирьох раундах пройшли Іспанію.

Однак у фіналі українці поступилися збірній Нідерландів - 3:5.

Це перша медаль України на чемпіонатах Європи за останні п'ять років.

За крок від медалей чемпіонату Європи, який проходить в турецькій Анталії, зупинилися наші лучниці.

У "бронзовому" фіналі Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенікова поступилися команді Данії - 4:5.