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Президент "Барселони" оприлюднив рішення щодо головного тренера

Куман залишається біля керма "блаугранас".

Президент "Барселони" оприлюднив рішення щодо головного тренера
Рональд Куман
Фото: EPA/UPG

Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що головний тренер Рональд Куман залишиться на своїй посаді на наступний сезон.

За словами Лапорти, каталонський клуб вірить, що нідерландський фахівець зможе привести команду до трофеїв.

"Я побачив, що Куман мотивований і натхненний. Якщо ми поставимо конкретні цілі, нас очікує хороший сезон", - цитує президента клубна пресслужба.

"Ми обговорили з Рональдом важливі питання і характер. Куман сповнив мене надією, він упевнений у собі. Хочеться мати з ним особисті відносини, як це було з Райкардом і Гвардіолою", - зазначив Лапорта.

Крім того, президент клубу розкрив деталі подальшої активності "Барси" на трансферному ринку.

"Я сподіваюся, що зможу оголосити про деякі доповнення наступного тижня", - заявив Лапорта.

Додамо, що це може бути четверте підкріплення для "Барселони" на майбутній сезон після підписання трансферів Куна Агуеро, Еріка Гарсії і Емерсона Рояла.

Нагадаємо, минулого сезону Рональд Куман привів команду до 31-ї в історії клубу перемоги в Кубку Іспанії, а в Ла Лізі "синьо-гранатові" зайняли лише третє місце.

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