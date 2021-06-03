€ 240 млн за 4 роки: такі умови нового контракту Мессі, - ЗМІ

Сага з пролонгацією контракту капітана "Барселони" Ліонеля Мессі з клубом не завершилася до старту Копа Америка-2021, як того хотів президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

На пресконференції Лапорта публічно оцінив минулий сезон і обговорив стан справ у клубі. Одним з головних є питання з продовженням угоди з Ліонелем.

"Процес укладання наступного контракту з Мессі йде добре, але він поки що не підписаний. Ми повинні продовжити роботу. Ми намагаємося зробити пропозицію, яка в рамках можливостей клубу буде прийнята гравцем. Мессі хоче залишитися в "Барсі", і разом ми готуємо все необхідне, щоб наступного сезону він продовжив грати за "Барселону", - цитує президента клубу sport.es.

При цьому стали відомі фінансові деталі нової угоди.

Так, каталонський клуб пропонує своєму капітанові зарплату 60 млн євро на рік до оподаткування на найближчі чотири роки. Передбачається, що два з них він буде в статусі гравця "Барси", ще два - в статусі посла клубу, при цьому він хоче пограти в США за "Інтер Маямі", який частково належить Девіду Бекгему, стверджує видання.

Ще шість років контракту, на які, як передбачається, Мессі повернеться в адміністративний штаб "Барселони", будуть оплачуватися за іншою схемою, яка буде включати фіксовану ставку, плюс бонуси. Мессі наполягає, щоб фіксована сума була вищою від бонусів, клуб, відповідно, навпаки.

Переговори продовжаться вже після Копа Америка-2021, що стартує в Бразилії 14 червня.