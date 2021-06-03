"Динамо" - в топ-5 за представництвом гравців у збірних на Євро-2020

Фото: EPA/UPG "Челсі" - "Манчестер Сіті"

622 футболісти, внесені до заявки на 2 червня, представляють на чемпіонаті Європи 210 клубів з 34 країн, інформує sport.ua.

Найбільше делегували в різні збірні фіналісти Ліги чемпіонів минулого сезону "Манчестер Сіті" і "Челсі" - по 15.

Київське "Динамо", яке делегувало на Євро-2020 11 футболістів, у своєрідному рейтингу клубного представництва ділить 5-й рядок з "Манчестером Юнайтед".

Клуби, які мають найбільше представництво на EURO-2020.