"Динамо" - в топ-5 за представництвом гравців у збірних на Євро-2020

622 футболісти, внесені до заявки на 2 червня, представляють на чемпіонаті Європи 210 клубів з 34 країн, інформує sport.ua.
Найбільше делегували в різні збірні фіналісти Ліги чемпіонів минулого сезону "Манчестер Сіті" і "Челсі" - по 15.
Київське "Динамо", яке делегувало на Євро-2020 11 футболістів, у своєрідному рейтингу клубного представництва ділить 5-й рядок з "Манчестером Юнайтед".
Клуби, які мають найбільше представництво на EURO-2020.
- 1-2. "Манчестер Сіті" і "Челсі" - 15 футболістів
- 3. "Баварія" - 14
- 4. "Ювентус" - 12
- 5-6. "ДИНАМО" і "Манчестер Юнайтед" - 11
- 7. "Боруссія" Д - 10
- 8-10. "Інтер", РБ "Лейпциг" і "Ліверпуль" - 9