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"Динамо" - в топ-5 за представництвом гравців у збірних на Євро-2020

11 "динамівців" візьмуть участь у чемпіонаті Європи.

&quot;Челсі&quot; - &quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Челсі" - "Манчестер Сіті"

622 футболісти, внесені до заявки на 2 червня, представляють на чемпіонаті Європи 210 клубів з 34 країн, інформує sport.ua.

Найбільше делегували в різні збірні фіналісти Ліги чемпіонів минулого сезону "Манчестер Сіті" і "Челсі" - по 15.

Київське "Динамо", яке делегувало на Євро-2020 11 футболістів, у своєрідному рейтингу клубного представництва ділить 5-й рядок з "Манчестером Юнайтед".

Клуби, які мають найбільше представництво на EURO-2020.

  • 1-2. "Манчестер Сіті" і "Челсі" - 15 футболістів
  • 3. "Баварія" - 14
  • 4. "Ювентус" - 12
  • 5-6. "ДИНАМО" і "Манчестер Юнайтед" - 11
  • 7. "Боруссія" Д - 10
  • 8-10. "Інтер", РБ "Лейпциг" і "Ліверпуль" - 9
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