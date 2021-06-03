Україна завоювала "золото" і "срібло" чемпіонату Європи в швидкісній стрільбі в міксті

Відразу дві медалі в одній дисципліні.

Фото: facebook.com/European-Shooting-Confederation

У хорватському Осієку триває чемпіонат і юніорська першість Європи з кульової та стендової стрільби.

У дисципліні швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті скарбничка збірної України поповнилася одразу двома медалями.

У фінал вийшли дві наші пари: Юлія Коростильова і Олександр Петрів, а також Анастасія Німець і Володимир Пастернак.

Дуелі як такої не вийшло. Юлія і Олександр "перестріляли" своїх співвітчизників з величезною перевагою - 9:1 і стали чемпіонами Європи.

Бронзовими призерами став російський дует Надія Колода і Леонід Єкімов, які в бронзовому фіналі перемогли італійців - 9:5.

Швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м.