Україна завоювала "золото" і "срібло" чемпіонату Європи в швидкісній стрільбі в міксті

У хорватському Осієку триває чемпіонат і юніорська першість Європи з кульової та стендової стрільби.
У дисципліні швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті скарбничка збірної України поповнилася одразу двома медалями.
У фінал вийшли дві наші пари: Юлія Коростильова і Олександр Петрів, а також Анастасія Німець і Володимир Пастернак.
Дуелі як такої не вийшло. Юлія і Олександр "перестріляли" своїх співвітчизників з величезною перевагою - 9:1 і стали чемпіонами Європи.
Бронзовими призерами став російський дует Надія Колода і Леонід Єкімов, які в бронзовому фіналі перемогли італійців - 9:5.
Швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м.
- Юлія Коростельова / Олександр Петров (Україна)
- Анастасія Німець / Володимир Пастернак (Україна)
- Надія Колода / Леонід Єкімов (Росія)