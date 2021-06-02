Збірна України оголосила офіційну заявку на Євро-2020

Штаб Андрія Шевченка визначився зі списком футболістів на чемпіонат Європи.

Фото: УАФ Збірна України

Збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко відібрав 26 гравців, які зіграють на турнірі.

З попереднього списку в офіційну заявку не потрапили Андрій Лунін ("Реал"), Олександр Сирота і Богдан Ледньов (обидва - "Динамо"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт") і Артем Бондаренко ("Маріуполь").

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін і Андрій Пятов (обидва - "Шахтар").

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик і Денис Попов (усі - "Динамо"), Микола Матвієнко і Сергій Кривцов (обидва - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос і Георгій Судаков (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко і Віктор Циганков (усі - "Динамо"), Олександр Зубков ("Ференцварош"), Євген Макаренко ("Кортрейк"), Руслан Маліновський ("Аталанта"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем") і Роман Безус ("Гент").

Нападники: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Артем Бєсєдін ("Динамо").

У рамках групового етапу на Євро-2020 збірна України зіграє з Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.

Стартовий матч наша команда проведе в Амстердамі проти збірної Нідерландів 13 червня.