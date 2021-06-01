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Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами

Наомі Осака залишає Париж.

Аu revoir, Paris
Фото: EPA/UPG
Аu revoir, Paris

Експерша ракетка світу, переможниця чотирьох турнірів "Великого шолома" Наомі Осака (№2 WTA) вирішила покинути "Ролан Гаррос" уже після першого кола.

"Я думаю, те, що зараз піду - це найкраще для турніру, інших гравців і мого добробуту, щоб кожен міг знову зосередитися на тенісі, який відбувається в Парижі", - написала Осака у Twitter.

Нагадаємо, в першому раунді турніру японка в досить виснажливому поєдинку обіграла румунку Патричі Марію Ціг - 6:4, 7:6 (7-4). Після чого не з'явилася на традиційну післяматчеву пресконференцію, за що була оштрафована на 15 тис. доларів.

Зазначимо, що ще перед турніром Осака заявила, що не братиме участі в пресконференціях.

Тим часом організатори турніру оголосили, що в разі повторної відмови Наомі спілкуватися з журналістами її можуть дискваліфікувати.

Додамо, що в другому колі Осака мала зустрітися з іще однією румункою Аною Богдан, яка автоматично отримала путівку в наступний раунд турніру.

Нагадаємо, Осака оновила історичний рекорд річного доходу в жіночому спорті.

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