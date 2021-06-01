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"Аталанта" назвала імена трьох футболістів, які не продаються: серед них Маліновський

Руслан у чемпіонаті Італії забив 8 голів і віддав 12 асистів.

Руслан Маліновський
Фото: Soy Calcio
Руслан Маліновський

Генеральний директор "Аталанти" Лука Перкассі розповів, кого з гравців клуб не збирається продавати в літнє трансферне вікно.

"Гасперіні (головний тренер Джан П'єро Гасперіні - прим. LB.ua) мав рацію, коли сказав, що без Папу Гомеса ми станемо ще сильнішими, - цитує Перкассі італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter. - У Гаспе є трирічний контракт, але він може залишитися тут на все життя. Мюріель, Сапата і Маліновський не продаються. Трансферний ринок? Наш пріоритет - захисник".

"Аталанта" завершила сезон на третьому місці в Серії А і наступного в Лізі чемпіонів стартує з групового етапу.

Руслан Маліновський у чемпіонаті Італії забив 8 голів і віддав 12 асистів.

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