"Аталанта" назвала імена трьох футболістів, які не продаються: серед них Маліновський

Фото: Soy Calcio Руслан Маліновський

Генеральний директор "Аталанти" Лука Перкассі розповів, кого з гравців клуб не збирається продавати в літнє трансферне вікно.

"Гасперіні (головний тренер Джан П'єро Гасперіні - прим. LB.ua) мав рацію, коли сказав, що без Папу Гомеса ми станемо ще сильнішими, - цитує Перкассі італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter. - У Гаспе є трирічний контракт, але він може залишитися тут на все життя. Мюріель, Сапата і Маліновський не продаються. Трансферний ринок? Наш пріоритет - захисник".

#Atalanta CEO Luca #Percassi: “Sul Papu #Gomez aveva ragione #Gasperini, quando diceva che senza di lui saremmo diventati ancora più forti. Gasp ha 3 anni di contratto, ma può restare qui tutta la vita. #Muriel, #Zapata e #Malinovski incedibili. Mercato? Priorità a un difensore” — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2021

"Аталанта" завершила сезон на третьому місці в Серії А і наступного в Лізі чемпіонів стартує з групового етапу.

Руслан Маліновський у чемпіонаті Італії забив 8 голів і віддав 12 асистів.