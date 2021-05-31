Є на що подивитися.

УЄФА назвав десятку кращих голів Ліги Європи минулого сезону.

Переможним в цієї номінації став удар атакуючого півзахисника "Рейнджерс" Кемарі Руфа, який відправив м'яч у ворота бельгійського "Стандарда".

На 90+3 хвилині за 10 метрів від свого штрафного майданчика Руф підхопив м'яч. На ньому відразу повисли суперники.

Однак 27-річному англійцеві ямайського походження вдалося скинути з плечей чотирьох гравців "Стандарда", дійти по діагоналі до центру поля, краєм ока зауваживши, що голкіпер далеко вийшов з воріт, і зарядити з 50 метрів по воротах бельгійців.

На другій позиції опинився гол співвітчизника Руфа з "Тоттенгема" Деле Аллі в ворота австрійського "Вольфсбергера".

Третє місце зайняв гол футболіста "Браги" Пауліньо, який забив у ворота "Лестера".