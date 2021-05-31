Збірна України з самбо здобула на чемпіонаті Європи 14 медалей

На Кіпрі завершився Чемпіонат Європи з самбо.

У Лімасолі змагалися три вікові категорії: чоловіки і жінки, юніори та юніорки (20 років і молодші), юнаки і дівчата (до 18 років).

Турнір серед дорослих проходив у трьох категоріях: жінки і чоловіки (спортивне самбо), чоловіки (бойове самбо).

При цьому потрібно зазначити, що у 2021 році зменшилася кількість вагових категорій - з дев'яти до семи.

Національна команда України завоювала 14 нагород (6 золотих, 3 срібні і 5 бронзових), а також здобула два кубки в командному заліку (золотий - в бойовому розділі, срібний - в змаганнях жінок).

Чемпіонами Європи стали:

Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг, Чернігівська область)

Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг, Одеська область)

Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг, Хмельницька область)

Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг, Донецька область)

Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг, Вінницька область)

Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг, Одеська область).

Віцечемпіони:

Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг, Івано-Франківська область)

Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг, Одеська область)

Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг, Київ).

"Бронза" дісталася: