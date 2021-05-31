Збірна України з самбо здобула на чемпіонаті Європи 14 медалей

На Кіпрі завершився Чемпіонат Європи з самбо.
У Лімасолі змагалися три вікові категорії: чоловіки і жінки, юніори та юніорки (20 років і молодші), юнаки і дівчата (до 18 років).
Турнір серед дорослих проходив у трьох категоріях: жінки і чоловіки (спортивне самбо), чоловіки (бойове самбо).
При цьому потрібно зазначити, що у 2021 році зменшилася кількість вагових категорій - з дев'яти до семи.
Національна команда України завоювала 14 нагород (6 золотих, 3 срібні і 5 бронзових), а також здобула два кубки в командному заліку (золотий - в бойовому розділі, срібний - в змаганнях жінок).
Чемпіонами Європи стали:
- Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг, Чернігівська область)
- Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг, Одеська область)
- Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг, Хмельницька область)
- Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг, Донецька область)
- Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг, Вінницька область)
- Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг, Одеська область).
Віцечемпіони:
- Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг, Івано-Франківська область)
- Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг, Одеська область)
- Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг, Київ).
"Бронза" дісталася:
- Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг, Чернігівська область)
- Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг, Київ)
- Анастасія Комович (спортивне самбо, 80 кг, Черкаська область)
- Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг, Харківська область)
- Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг, Харківська область).