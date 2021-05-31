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Збірна України з самбо здобула на чемпіонаті Європи 14 медалей

Українці успішно виступили в Лімасолі.

Збірна України з самбо здобула на чемпіонаті Європи 14 медалей
Фото: Олексій Гончарук

На Кіпрі завершився Чемпіонат Європи з самбо.

У Лімасолі змагалися три вікові категорії: чоловіки і жінки, юніори та юніорки (20 років і молодші), юнаки і дівчата (до 18 років).

Турнір серед дорослих проходив у трьох категоріях: жінки і чоловіки (спортивне самбо), чоловіки (бойове самбо).

При цьому потрібно зазначити, що у 2021 році зменшилася кількість вагових категорій - з дев'яти до семи.

Національна команда України завоювала 14 нагород (6 золотих, 3 срібні і 5 бронзових), а також здобула два кубки в командному заліку (золотий - в бойовому розділі, срібний - в змаганнях жінок).

Чемпіонами Європи стали:

  • Марія Буйок (спортивне самбо, до 50 кг, Чернігівська область)
  • Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг, Одеська область)
  • Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг, Хмельницька область)
  • Владислав Руднєв (бойове самбо, до 79 кг, Донецька область)
  • Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг, Вінницька область)
  • Анатолій Волошинов (бойове самбо, до 98 кг, Одеська область).

Віцечемпіони:

  • Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг, Івано-Франківська область)
  • Олександр Воропаєв (бойове самбо, до 64 кг, Одеська область)
  • Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг, Київ).

"Бронза" дісталася:

  • Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг, Чернігівська область)
  • Катерина Москальова (спортивне самбо, до 72 кг, Київ)
  • Анастасія Комович (спортивне самбо, 80 кг, Черкаська область)
  • Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг, Харківська область)
  • Роман Труш (спортивне самбо, до 71 кг, Харківська область).
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