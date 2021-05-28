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За тиждень уже третій гранд європейського футболу оголосив про звільнення головного тренера

Андреа Пірло покинув "Ювентус".

Боси &quot;Ювентуса&quot; вказали Пірло на двері
Фото: EPA/UPG
Боси "Ювентуса" вказали Пірло на двері

Пресслужба "Ювентуса" оголосила про припинення співпраці з головним тренером Андреа Пірло.

Минуло лише 11 місяців з моменту призначення 42-річного італійця головним тренером "Ювентуса".

За цей час "Стара синьйора" виграла лише один трофей - Кубок Італії.

При цьому в чемпіонаті Італії "б'янконері" зайняли лише четверте місце, а з Ліги чемпіонів вилетіли на першій стадії плей-оф, програвши за сумою двох зустрічей "Порту" - 2:1, 2:3.

Додамо, що ще на початку місяця віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед запевнив всіх, що "Пірло і Кріштіану Роналду будуть працювати в клубі до завершення своїх контрактів".

Угода Пірло з клубом була розрахована ще на рік.

Очікується, що тренером "Ювентуса" стане Массиміліано Аллегрі, який очолював туринців у 2014-19 роках і двічі виводив команду у фінал Ліги чемпіонів.

Раніше про відставку головного тренера оголосили "Інтер" і "Реал".

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