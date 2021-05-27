У Білорусі забрали ще один спортивний форум через політичну ситуацію

Чемпіонат Європи на треку мав пройти в Мінську 23-27 червня.

Фото: uec.ch

Чемпіонат Європи з велотреку, який мав стартувати 23 червня в Мінську, не відбудеться в столиці Білорусі через політичну ситуацію в країні, повідомляє Європейська спілка велосипедистів (UEC).

UEC подякувала Федерації велосипедного спорту Білорусі і тепер працюватиме над альтернативним місцем проведення.

У турнірі повинні взяти участь спортсмени з 50 національних федерацій.

Раніше федерації велоспорту Німеччини і Нідерландів відмовилися брати участь у Чемпіонаті Європи на треку в Мінську через посадку літака Ryanair у минулі вихідні.

Білорусь уже втратила чемпіонати світу з хокею, п'ятиборства, а також командний європейський з настільного тенісу. Нещодавно з Білорусі перенесли етап Кубка світу з біатлону.