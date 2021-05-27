Битва под Eurovision
Битва под Eurovision
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Лукашенко и безопасность Украины
Лукашенко и безопасность Украины
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
ГоловнаСпорт

У Білорусі забрали ще один спортивний форум через політичну ситуацію

Чемпіонат Європи на треку мав пройти в Мінську 23-27 червня.

Фото: uec.ch

Чемпіонат Європи з велотреку, який мав стартувати 23 червня в Мінську, не відбудеться в столиці Білорусі через політичну ситуацію в країні, повідомляє Європейська спілка велосипедистів (UEC).

UEC подякувала Федерації велосипедного спорту Білорусі і тепер працюватиме над альтернативним місцем проведення.

У турнірі повинні взяти участь спортсмени з 50 національних федерацій.

Раніше федерації велоспорту Німеччини і Нідерландів відмовилися брати участь у Чемпіонаті Європи на треку в Мінську через посадку літака Ryanair у минулі вихідні.

Білорусь уже втратила чемпіонати світу з хокею, п'ятиборства, а також командний європейський з настільного тенісу. Нещодавно з Білорусі перенесли етап Кубка світу з біатлону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також