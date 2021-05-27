У білоруському Гомелі приземлився літак російського уряду

Вранці 27 травня в місті Гомель на південному сході Білорусі приземлився літак спеціального льотного загону "Росія", який використовує Федеральна служба безпеки РФ.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на дані Flight Radar 24 та російські ЗМІ.

Літак з бортовим номером RA-64523 вилетів з московського аеропорту "Внуково" і попрямував в сторону України, але недалеко від Калуги взяв правіше і по прямій полетів на Гомель.

Абревіатура ВПУ в назві літака означає "висотний пункт управління".

Фото: liga.net

Наразі подробиць про те, кого привіз борт і кого забере, - немає. Також невідомо, з якої причини урядовий літак прибув у Гомель, а не Мінськ. Також немає інформації, чи може перебувати в Гомелі Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

Джерела у місті повідомляють, що наразі на вулицях міста багато силовиків. Також російське інформагентство ТАСС раніше повідомило, що сьогодні в Білорусь має прибути з дводенним візитом російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Нагадаємо, ранше у Кремлі повідомили, що 28 травня відбудеться зустріч президента РФ Володимира Путіна з Лукашенком. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що Білорусь "не ставила питання про збільшення економічної підтримки з боку РФ у зв'язку з останніми подіями".

"Останніми подіями" є реакція світової спільноти на дії режиму Лукашенка проти опозиційних активістів і медіа, зокрема протиправна посадка літака з колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Після цього країни ЄС, а також Великобританія та Україна закрили авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз також пообіцяв перегляд санкцій проти режиму Лукашенка в бік розширення.

Раніше Лукашенко літав в Москву до Путіна 22 квітня. До того президент РФ говорив з ним по телефону у той день, коли Володимир Зеленський мав першу телефонну розмову з Джо Байденом.