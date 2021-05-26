У Конгресі США запевнили у непохитності двопартійної підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з конгресменом США Браяном Фітцпатріком.

Про це очільник МЗС України повідомив у Twitter.

За словами міністра, в ході розмови сторони підтвердили стратегічне партнерство України та США та обговорили останні події довкола російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”.

“Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною”, - написав Кулеба.

У розмові з конгресменом США Браяном Фітцпатріком підтвердили стратегічне партнерство України та США, обговорили останні події довкола Північного потоку-2. Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".