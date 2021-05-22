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США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"

У переліку 13 суден та 4 компанії.

США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво "Північного потоку-2"
Судно забезпечення "АРТЕМІС ОФФШОР"

Сполучені Штати запровадили санкції проти російських компаній і суден, які беруть участь в будівництві газопроводу “Північний потік-2”.

Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

У список потрапили 13 суден: “Академік Черський”, “Артеміс Оффшор”, “Бахтемір”, “Балтійський дослідник”, “Фінвал”, “Капітан Беклемішев”, “Мурман”, “Нарвав”, “Сивуч”, “Рятувальник Карєв”, “Умка”, “Владислав Стрижов” та “Юрій Топчев”.

Санкції також запроваджені проти компаній: “Мортранссервіс”, “Морська рятувальна служба”, “Коксохімтранс” і Самарський теплоенергетичний майновий фонд. Разом з тим з “Морський рятувальною службою” дозволяється взаємодіяти в сферах, що не пов'язані з будівництвом газопроводу.

Нагадаємо, 20 січня США запровадили санкції щодо судна “Фортуна” в рамках Закону про протидію американським санкціям (CAATSA). Речник американского посольства в Берліні, коментуючи це рішення, заявив, що Вашингтон і надалі вживатиме "всіх необхідних та відповідних заходів" для недопущення будівництва "Північному потоку-2".

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